C'est ce que l'on appelle du vrai sionisme : trois mois seulement apres avoir fini la competition Ironman aux Etats-Unis, Eli Viniger a fait son Alyah, dans le cadre du projet "Tsofim - Graine de tsabar", afin d'incorporer Tsahal en tant que hayal boded (soldat isole). En attendant son incorporation, il s'entraine pour participer a l'Israman d'Eilat.

Eli Viniger, age de 23 ans, a fait son Alyah il y a quelques semaines en provenance de Los Angeles afin d'incorporer Tsahal en tant que Hayal boded, et ce dans le cadre du projet "Tsofim - Graine de tsabar" du mouvement de jeunesse Tsofim. Un peu avant son Alyah, il a participe a un Ironman aux Etats-Unis. Eli a decide de continuer sur sa lancee et de participer cette fois a l'Israman d'Eilat (triathlon comprenant 3,8 km de natation, 180 km en velo et 42,2 km de course a pied), mais cette fois en tant que citoyen israelien.

"C'est vrai que je suis depuis peu de temps en Israel, mais je ressens de la fierte d'etre israelien, et cela a beaucoup de sens pour moi de participer a une competition en Eretz", a declare Eli Viniger. Cette annee, environ 2000 athletes venant de 25 pays differents sont censes participer a l'Israman d'Eilat, chiffre record qui devrait faire de cette competition la plus importante jamais realisee en Israel.

Il reve d'etre incorpore dans une Sayeret

Eli Viniger a toujours aime Israel et il a toujours reve qu'un jour il ferait son Alyah, mais l'evenement decisif qui l'a pousse a le faire fut l'operation "Tsouk Eitan". "A cette epoque, je me suis senti impuissant aux Etats-Unis. J'ai vu l'Etat d'Israel et ses citoyens attaques et moi j'etais loin de tout cela. Je voulais aider. A ce moment, j'ai compris que pour moi l'Alyah etait ce qu'il fallait que je fasse".

Malgre la situation securitaire, Eli Viniger declare tout net ne pas avoir peur de cette difference entre les Etats-Unis et Israel. Sa seule crainte vient des changements de vie qu'entraine l'Alyah et du fait d'etre eloigne de sa famille, de ses amis et la culture qu'il a toujours connus aux Etats-Unis.

Eli Viniger, qui a une licence en comptabilite et gestion d'affaires obtenue a l'universite de Californie du sud, a renonce a des propositions de travail genereuses du marche du travail americain, qui lui assuraient de bons salaires.

"quand mes amis ont entendu que je renoncais a ces propositions de travail et que je decidais de quitter les Etats-Unis pour faire mon Alyah, ils ont pense que j'etais devenu fou. Mais moi j'ai senti, a chaque etape, que ce que je faisais etait juste. Le soutien de ma famille m'a donne la force dont j'avais besoin", a raconte Eli. Un des objectifs a venir d'Eli, apres la course d'Eilat, est d'etre incorpore dans une unite d'elite de Tsahal : la 669, Sayeret Mankal ou la Shayetet.

Avant l'Israman d'Eilat Eli a declare : "la premiere competition a laquelle j'ai participe a ete difficile. Elle a exige de moi des efforts physique et mentaux importants pour finir 180 km en velo, presque 4 km de nage et en plus de 42 km de course a pied, mais au final tout est possible et tout est dans la tete. Je suis sur que l'Israman ne sera pas plus facile".