La chanteuse israelienne, qui partage son temps entre Paris et New York, presentera en Israel son nouvel album "You're gonna get love" lors d'une tournee comprenant cinq concerts en Israel.

La chanteuse israelienne, Keren Ann, viendra en Israel en decembre pour donner 5 concerts et faire connaitre son nouvel album "You're gonna get love". La musicienne israelienne qui gere depuis longtemps une carriere a l'etranger donnera une serie de concerts dans son pays d'origine, notamment au kibbutz Yifat et au Zappa de Tel Aviv. Dans une partie de ces concerts elle invitera le musicien Shlomi Shaban avec lequel elle a collabore par le passe a plusieurs projets.

C'est le septieme album de Keren Ann, dont le nom original est Keren Ann Zeidel. La chanteuse qui est nee en Israel, avant d'etre revelee musicalement en France, revient au pays pour la premiere fois depuis deux ans. A part le fait qu'elle ait construit sa vie entre la France et New York, elle est deja apparue sur de nombreuses scenes celebres a travers le monde, et elle a meme compose de nombreuses musiques pour les publicites de differentes societes comme H&M. Au fil des ans elle a maintenant le contact avec le public israelien grace a plusieurs concerts donnes en Israel, mais aussi en participant au projet "Avoda ivrit 2" en 2008 - dans le cadre duquel elle a chante en hebreu le titre "Berehov haneshamot hatehourot".

Keren Ann sera en concert le 23 decembre au club Hamdat yamim, le 24 decembre au kibbutz Yifat, le 25 decembre au Zappa de Tel Aviv, le 26 decembre au Zappa d'Herzliya et le 29 decembre au museum de Cesaree. Les billets pour ces concerts seront de 120 a 140 shekels pour le kibbutz Yifat ( 04-6040575) et de 159 shekels pour les autres endroits.

Traduit de l'hebreu par David Goldstein pour Haabir-haisraeli.