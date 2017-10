Selon les donnees du bureau central des statistiques, 69 ans apres sa creation, 43% des juifs du monde vivent en Eretz. Durant l'annee il est ne 174 000 israeliens auxquels se sont ajoutes 30 000 olim hadashim. 75% des juifs israeliens sont tsaabarim (nes en Israel). seuls 44% des juifs israeliens se declarent laics. Quel est la plus petite localite en Israel ? Quelles sont les previsions de populations pour 2048 ?

A la veille du 69eme Yom ha'atsmaout de l'Etat juif la population israelienne compte 8 680 000 habitants. C'est ce qu'il ressort des donnees publiees aujourd'hui par le bureau central des statistiques. Durant l'annee ecoulees la population israelienne a augmente de 159 000 ames, une augmentation de 1,9%. Depuis le dernier Yom ha'atsmaout sont nes en Israel 174 000 bebes, et sont morts 44 000 personnes, alors que dans le meme temps environ 30 000 olim hadashim sont arrives.

A la creation de l'Etat d'Israel la population comptait 806 000 habitants. selon les previsions actuelles, en 2048 - annee ou Israel fetera ses 100 ans - la population israelienne devrait s'elever a 15 200 000 ames.

Le bureau central des statitiques a aussi compare la demographie juive mondiale entre 1948 et aujourd'hui. Selon ses donnees il ressort qu'en 1948 la population juive mondiale s'elevait a 11 500 000 ames et que seuls 6% de ces juifs vivaient en Israel. Aujourd'hui la population juive s'eleve a 14 411 000 ames et 43% de ces juifs vivent en Eretz.

La population juive en Israel est de 6 484 000 ames, ce qui correspond a 74,7% de la totalite de la population. La population arabe compte 1 808 000 ames (20,8%), et les autres (chretiens non arabes, les autres religions et ceux qui sont enregistres comme etant sans religions) sont de 388 000 ames (4,5%).

Il ressort encore des donnees du bureau central des statistiques que 75% de la population juive est composee de tsabarim (nes en Israel - plus de la moitie de ces tsabarim comptent parmi la deuxieme generation), ils etaient seulement 35% en 1948. Il ressort encore que parmi les juifs 44% se declarent laics, 24% traditionalistes sans etre veritablement religieux, 12% traditionalistes religieux, 11% religieux et 9% orthodoxes.

Chez les non-juifs les proportions sont differentes : 52% d'entre-eux se disent religieux, 21% se declarent laics, 23% pas vraiment religieux et 4% tres religieux.

La plus grande localite israelienne est toujours Jerusalem, qui compte 865 700 habitants. La plus petite localite est Neve Zohar, qui fait partie du conseil regional de Tamar, et compte seulement 71 habitants.

En 1948 il n'y avait qu'une seule ville en Israel qui comptait plus de 100 000 habitants et c'etait Tel Aviv. Aujourd'hui 14 villes comptent plus de 100 000 habitants, dont 8 qui comptabilisent plus de 200 000 habitants : Jerusalem, Tel Aviv-Yafo, Haifa, Rishon Letsion, Petah Tikva, Ashdod, Netanya et Beer Sheva.

En 1948 Israel ne comptait que deux institutions permettant de faire de hautes etudes (l'universite hebraique de Jerusalem et le Technion de Haifa), de nos jours ce nombre s'eleve a 63.

D'autres comparaisons se portent sur le domaine economique et social comme le taux de chomage qui etait de 7,2% en 1955 alors que fin 2016 il etait de 4,8%. Le salaire moyen est passe de 275 livres en 1961 a 9 800 shekels, et le nombre de vehicules en circulation a ete multiplie par 95 : 34 103 en 1951 et 3 239 000 aujourd'hui.

En 1956/1957 42,8% des israeliens habitaient dans leur propre appartement alors qu'en 2015 ils etaient 67,6%. Le taux de locataires durant ces annees a baisse de 57,2% a 26,7%.

La duree de vie des juifs est passee de 67,7 ans pour les femmes et 64,9 ans pour les hommes en 1949 a 84,5 pour les femmes et 80,9 pour les hommes en 2015.

Une autre donnee interessante porte sur les exportations israeliennes vers l'etranger. Les exportations israeliennes ont ete multipliees par 1831 : en 1949 elles s'elevaient a 28 500 000 millions de dollars alors qu'elles s'elevaient fin 2016 a 52 188 300 000 de dollars. Malgre tout, la partie concernant les exportations agricoles a baisse de facon importante de 48% en 1950 a seulement 3% aujourd'hui.

Traduit de l'hebreu par David Goldstein pour Haabir-haisraeli.