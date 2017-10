Quand Victor Reitman est arrive dans cet appartement qui se situe dans le quartier youd d'Ashdod, il ne pensait pas finir sa journee de travail en pleurs. Le lendemain, il est revenu sur place avec ses amis, et les seuls larmes cette fois furent de joie.

Un hommage emouvant rendu par des techniciens de la societe israelienne de television par cable HOT a un rescape de la shoah. Victor Reitman, employe de la societe, s'est rendu dans cet appartement du quartier Youd pour y installer du materiel. Ce que ses yeux ont vu, il l'a raconte a ses amis : "je suis arrive pour installer du materiel HOT, un homme tres age s'est presente a moi, il vit dans une toute petite piece en location, sans condition de vie, sans lit (il dort dans un fauteuil) et sans couverture, et il n'a meme pas de quoi manger. Pendant que j'installais le materiel, il m'a raconte l'histoire de sa vie et l'histoire heroique qu'il a vecue pendant la seconde guerre mondiale. Je suis reste cloue sur place avec les larmes aux yeux".

Victor a quitte l'endroit en pleurant a la fin de son travail. Pendant toute la journee, il n'a cesse de penser a cet homme, et il a decide d'en parler a ses collegues de travail et de leur demander de se joindre a lui pour l'aider a lui acheter a manger et du materiel de base. Les employes de HOT ont tout de suite repondu present a l'appel et ont donner du fond du coeur.

Ils ont reussi a lui acheter un lit et tout ce qui va avec, une nouvelle television, un manteau pour l'hiver et a trouver une camionnette pour amener tout le materiel a Ashdod. Les achats de nourriture ont ete faits au supermarche Rami Levy d'Ashdod, dont la direction a ete emue par l'operation et a accorde une remise tres importante sur les achats.

"Nous sommes arrives chez ce monsieur, il a ete tres emu quand il nous a vus, a tel point qu'il a eu du mal a se tenir sur ses jambes".

Le responsable de HOT, Yair Kadosh, s'est entretenu avec le PDG de la societe, Ronen Trabelsi, et il a accepte tout de suite de faire cadeau des services de HOT. Le coeur de tout le monde a explose d'emotion. Nous avons donne a un homme qui en avait tellement besoin et qui ne s'attendait pas a ce que des etrangers fassent quelque chose comme ca pour lui. Nous avons tous donner du bonheur a cet homme et c'est ce qui est le plus important".

Voici la lettre que Victor Reitman a distribue a ses collegues qui ont participe a cette aventure pour aider un rescape de la shoah :

"Il y a des gens qui ont besoin de notre aide, ils ne demanderont rien et ne se plaindront pas, ils diront tout simplement que tout va bien et vous feront un sourire. Mais regardez dans leurs yeux et vous comprendrez que ce n'est pas vrai, tout ne va pas bien.

Soyez sensibles, regardez autour de vous, ouvrez votre coeur, l'aide la plus petite que vous puissiez donner, c'est de l'espoir et un cadeau pour celui qui la recoit.

La semaine derniere, je me suis rendu chez un client pour lui installer HOT, et j'ai rencontre un homme tres age qui habite dans une toute petite piece faisant partie d'un appartement en location, sans conditions de vie, sans lit et sans couverture, et sans rien a manger...

Il dormait dans un fauteuil et mangeait dans un abri, et il continuait de me sourire.

Il m'a raconte l'histoire de sa vie et l'histoire heroique qu'il a vecu pendant la seconde guerre mondiale.

Il m'a tellement emu que j'en ai pleure...

Je n'ai pas pu m'arreter de penser a cet homme, j'ai propose a tous mes collegues d'essayer d'aider cet homme et que chacun donne ce qu'il peut.

Cette proposition a ete acceptee, nous avons recolte de l'argent, de la nourriture, du materiel pour la literie, une camionnette pour le transport, un manteau pour l'hiver, et bien entendu nous avons fait des courses.

Un remerciement particulier au directeur du Rami Levy d'Ashdod, Meir Kalfon, qui a ete heureux que son magasin participe et fasse un don sous la forme d'une remise sur les achats, ainsi qu'aux employes du magasin qui ont rempli et offert des sacs de provisions pour cet homme. Nous avons rempli son frigidaire de nourriture, nous avons installe une television au mur alors que l'ancienne etait posee sur le fauteuil, notre chef, Yair Kadosh, a pris l'initiative de parler avec le PDG de HOT, Ronen Trabelsi, qui a ete emu par cette aventure et par la reaction de son personnel et il a decide d'offrir une partie du paiement mensuel des services HOT.

Toute notre equipe s'est unie, et nous avons rendu cet homme heureux. Il a ete tres emu de nous voir avec tous nos achats a l'entree de son logement, et il a eu du mal a se tenir sur ses jambes, ses yeux se sont remplis de larmes de joie. C'est a ce moment la que mon coeur a explose d'emotion. Nous avons donne a un hommme qui en avait tellement besoin et qui ne s'attendait pas a ce que cette aide vienne de la part d'inconnus. Il a dit qu'il voulait embrasser tout le monde et qu'il remerciait tout le monde a titre personnel pour cette aide, ce soutien et les efforts faits par tous.

Tous ensemble nous avons donne du bonheur a une homme qui en avait besoin et c'est ce qui est le plus important !"