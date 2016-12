Le site "Global Firepower" a edite une liste des armees les plus puissantes dans le monde, sans prendre en compte la puissance nucleaire. Les Etats-Unis sont a la 1ere place, et tout de suite apres se trouve la Russie.

Le site specialise en securite internationale "Global Firepower" habitue a classer les capacites conventionnelles des armees du monde, essaie de publier chaque annee une liste qui contient les principaux pays en fonction de leur puissance militaire. Pour l'annee 2016 cette liste a ete publiee recemment, et Israel se trouve a un niveau tres eleve.

Selon cette liste, qui comprend 126 pays qui sont selon ce site compares a partir de 5 criteres differents comme leur puissance militaire (maritime, aerienne et terrestre), les ressources des Etats, leur taille, leur geographie et leur economie. Sans grande surprise les Etats-Unis se trouvent a la tete de cette liste. Cette liste ne prend pas en compte les capacites nucleaires, mais malgre tout la Russie s'y trouve a la seconde place, tout de suite apres les USA.

Selon les inscrits sur cette liste, d'autres criteres sont pris en compte comme les capacites humaines disponibles pour les armees, les differents armements, leurs avancees technologiques et leur quantite, la taille des pays, l'importance de leur dette exterieure et interieure, leur production de petrole,...

Et apres que tous ces elements aient ete pris en compte - elements reunis a partir des donnees de la CIA, de Wikipedia, des informations en ligne et d'autres sources d'informations - Israel se trouve a la 9eme place. Au-dessus d'Israel se trouvent, en plus des deux premiers, la Chine, l'Inde, l'Angleterre, la France, le Japon et la Coree du Sud. En-dessous d'Isrel se trouvent des pays comme la Turquie (10), l'Iran (12), l'Allemagne (13), l'Egypte (14),...

Au Proche-Orient il y a encore l'Arabie saoudite (21), la Syrie (32), les Emirats arabes unis (45), la Jordanie (59),... Le Liban, le voisin du nord, se trouve a la 81eme place, et l'Irak a la 84eme place.

Dans le detail de ce classement il est precise qu'Israel detient un potentiel humains de 3,6 millions de personnes, dont 3 millions sont aptes au service. Tsahal a un potentiel de 160 000 combattants en plus des 630 000 reservistes en service. Israel possede 4000 chars de combat, plus de 10000 vehicules blindes, 300 canons d'artillerie, 243 avions de combat, 101 avions de transport et 48 helicopteres d'attaque. En dehors de ca la marine israelienne detient 3 destroyers, 6 sous-marins et 46 bateaux qui defendent les cotes du pays.

Au final, il a ete decrete que la note d'Israel est de 0,26, alors que la note ideale de 0,0. En comparaison les Etats-Unis ont obtenu la note de 0,1048, la Russie 0,1065 et l'Iran 0,2813.

Traduit de l'hebreu par David Goldstein pour Haabir-haisraeli.