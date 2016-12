Bientot les diabetiques ne devront plus se piquer plusieurs fois par jour grace au developpement d'un bracelet qui effectue le controle du glucose et transmet le resultat directement a un smartphone. En ce moment sont realises des tests cliniques dans plusieurs hopitaux israeliens.

La fin des piqures journalieres : la societe israelienne Glucovista a developpe un glucometre qui realise les controles sans avoir besoin de se piquer. Les resultats sont directement envoyes a un smartphone, et il peut alerter le malade ou les soignants en cas de danger.

Le diabete est considere comme une veritable epidemie dans le monde occidental. Rien qu'en Israel le nombre de malade represente un demi million de personnes, la plupart d'entre-eux sont des diabetiques de type 2 (diabete gras ou diabete de l'age mur). Le diabete necessite une surveillance etroite du taux de sucre dans le sang pendant toute la journee, et meme parfois la nuit, et cela oblige le diabetique a se piquer parfois jusqu'a 15 fois par jour. Tout changement du taux de sucre dans le sang peut entrainer un danger vital ou une atteinte aux organes internes ou aux membres.

Ce nouveau developpement a l'apparence d'un bracelet intelligent qui se porte comme une montre. Il capte les rayonnements infrarouges emis par par le glucose dans le sang. Le bracelet interprete les resultats et calcule le taux de sucre dans le sang. Les resultats sont envoyes directement dans un smartphone ou une tablette qui previent en cas de resultats anormaux. Ce bracelet convient aussi bien aux diabetiques de type 1 (insulino-dependant) qu'aux diabetiques de type 2.

La startup israelienne Glucovista a annonce avoir reuni 2 millions de dollars afin de poursuivre ce developpement. En plus de cela ce bracelet se trouve en stade d'essais cliniques dans plusieurs hopitaux israeliens. Dans la mesure ou les resultats se derouleraient avec succes, ce bracelet pourrait entrainer une veritable revolution pour des centaines de millions de diabetiques a travers le monde, qui ne devront plus se piquer et pourront mieux analyser leur taux de sucre dans le sang, et ce pendant 24 heures.

Traduit de l'hebreu par David Goldstein pour Haabir-haisraeli.