L'officier nazi comptait tuer deux soldats juifs-americains emprisonnes en Allemagne. Le soldat Rudy Edmonds lui a declare : "tu vas devoir tirer sur tous les prisonniers". Il vient d'etre reconnu comme etant un Juste parmi les nations et son fils, qui est pretre, est venu en Israel : "je suis fier de lui".

Rudy Edmonds

"Mon pere a toujours eu un fort sentiment d'avoir une mission et d'etre responsable de ses compagnons. Il avait une grande foi, un code moral impossible a contester et des valeurs auxquelles il s'etait completement consacre. Des discussions que j'ai eu avec ses compagnons il est evident qu'il etait un commandant fort, qu'il etait un exemple personnel pour les autres et qu'il s'est mis en danger pour proteger les autres". C'est ce qu'a declare le pretre americain Chris Edmonds dont le pere Rudy vient d'etre reconnu par Yad Vashem comme etant un Juste parmi les nations.

Rudy Edmonds, qui etait un habitant de Knoxville dans le Tennessee, a servi dans l'armee americaine pendant la seconde guerre mondiale en tant que sergent-chef, et il a participe au debarquement en Europe en 1944. Lors d'un des combats il a ete fait prisonnier par les allemands et emmene au camp de prisonniers de "Stalag IXA", a cote de la ville allemande de Ziegenhain, ou des dizaines de soldats juifs-americains etaient aussi emprisonnes.

En fonction de son grade Edmonds fut nomme par les allemands responsable des cabanes de prisonniers des soldats americains non officiers, qui comptaient deux soldats juifs. Un soir de janvier 1945 les allemands ont annonce dans les haut-parleurs du camp que le lendemain matin tous les prisonniers juifs devaient se presenter devant les cabanes. En entendant cela Edmonds declara a tous les prisonniers americains qu'ils devaient tous, et non pas que les juifs, se presenter le lendemain matin.

Quand le commandant allemand du camp a vu ce qu'il etait en train se passer et que tous les prisonniers se tenaient en rangs avec Edmonds a leur tete, il se presenta a lui et lui declara : "il est impossible que vous soyez tous juifs". Edmonds lui repondit alors : "nous sommes tous juifs". En entendant cela l'officier allemand sortit son arme et la placa sur la tempe d'Edmonds en lui ordonnant : "tu vas dire a tous les juifs de sortir des rangs, ou tu recevras une balle dans la tete".

Edmonds ne fut pas plus emu que cela par la menace et repondit a l'officier allemand : "la convention de Geneve demande a un soldat prisonnier de ne transmettre que son nom, son grade et son numero personnel. Si tu tires sur moi tu vas devoir tirer sur nous tous parce que nous savons qui tu est et que quand la guerre sera terminee tu seras accuse de crime de guerre". Apparemment la reponse d'Edmonds a eu de l'influence sur l'officier allemand car il rengaina son arme, quitta la place, et tous les prisonniers retournerent dans les cabanes.

Chris Edmonds

Il y eut plusieurs temoins qui reussirent a entendre cet echange entre Edmonds et le commandant du camp de prisonniers, parmi eux les soldats juifs-americains Paul Stern et Lester Tanner. Stern etait tres pres d'Edmonds, et lors de son temoignage aupres de la commission des Justes parmi les nations il a declare que cet echange eut lieu en anglais. Lors de son temoignage Stern a precise : "malgre que 70 ans se soient ecoules depuis, je peux encore entendre les mots qu'il a prononce face au commandant allemand". Tanner a lui precise devant la commission qu'ils savaient que les allemands assassinaient les juifs, et qu'ils avaient bien compris que l'ordre de separer les prisonniers de guerre juifs des autres allaient les mettre en danger.

Rudy Edmonds est le premier soldat americain reconnu par Yad Vashem comme Juste parmi les nations, et il rejoint ainsi les quatre autres americains que Yad Vashem a deja reconnu comme Justes des nations, parmi les 26000 qui le sont a ce jour. Le fils de Rudy Edmonds se trouvent en ce moment en Israel et participe a Yad Vashem au seminaire de l'ecole international pour l'education de la shoah, auquel participent des dirigeants chretiens. "Mon pere n'etait pas un super-heros, mais quand quelqu'un avait besoin de lui il etait la pour lui, et je suis tres fier de lui", a declare Chis Edmonds.

Rudy Edmonds est mort en 1985.

Traduit de l'hebreu par David Goldstein pour Haabir-haisraeli.