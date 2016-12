Essai d'interception reussi pour le systeme developpe par l'industrie aerienne israelienne : le systeme Hetz 3 a intercepte un missile de modele Sparrow qui a ete tire a partir d'un avion de l'armee de l'air, apres que les radars aient identifie ce missile comme etant une cible a abattre. Toutes les etapes de vol se sont deroulees selon les previsions du centre de gestion de tir, et ce jusqu'a la destruction du missile dans l'espace : "touche en plein dans le mille".

Le ministere de la defense a qualifie cet essai du missile d'interception Hetz 3, qui a ete effectue a partir de la base de Palmahim, de reussite. Le missile intercepteur a ete tire en direction de la mer pour atteindre le missile cible Sparrow qui venait d'etre tire a partir d'un avion de l'armee de l'air. Le responsable du ministere de la defense : "ce fut une interception en face a face, en plein dans le mille".

Ce tir a ete effectue un an apres un autre essai qui avait echoue. Cet essai a ete effectue sous la direction de "Homa" (Direction de la recherche et du developpement des armes et des infrastructures technologiques) qui fait partie du ministere de la defense, avec la participation de l'agence americaine de defense contre les missiles (MDA). Le systeme Hetz 3 est cense intercepter les missiles balistiques losqu'ils se trouvent en dehors de l'atmosphere. Cet essai de l'industrie aerienne a aussi ete mene avec la participation de l'armee de l'air.

Cet essai a eu lieu a 8:15 au-dessus de la mer mediterranee. A 8:12 un avion de l'armee de l'air a tire deux missiles cibles de fabrication militaire en direction d'Israel, le systeme de radars et les detecteurs ont identifie ces cibles "ennemies" (la raison de ce double tir vient de la volonte d'augmenter les chances de reussite, en tirant lecon de l'echec de l'annee derniere). Un peu apres un missile d'interception Hetz 3 a ete tire a partir de la base de Palmahim, d'ou il a ete effectue le suivi du missile cible qui a ete qualifie de premier et principal. Le contact entre le missile Hetz 3 et le missile cible a eu lieu en dehors de l'atmosphere et a une distance de plusieurs dizaines de kilometres au-dessus d'Israel.

"L'interception a ete tres precise et au-dela de toutes nos esperances", a-t-il ete declare par un responsable de l'industrie aerienne. "Cette reussite nous ouvre la voie au stade suivant : la fabrication de ce systeme et d'autres essais en parallele et l'achevement de ce projet avec l'armee de l'air". Il n'y a aucune date prevue pour la mise en operation du systeme Hetz 3, mais il devrait entrer en service d'ici a 2017.

Hetz 3 fera partie du systeme de defense de l'espace aerien d'Israel, qui en comprendra 4 avec lui. Une premiere avec le systeme d'interception des missiles de petite portee (Kippat Barzel), une deuxieme avec le systeme d'interception des missiles de forte puissance, precis et de moyenne a longue portee (Baguette magique), une troisieme avec un systeme d'interception de missiles a longue portee (Hetz 2), et la quatrieme couche avec Hetz 3.

Ces dernieres annees le systeme Hetz 2 protege le ciel d'Israel et est en action au sein de l'armee de l'air aux cotes des batteries de missiles Patriot et de Kippat Barzel qui a prouve ses capacites avec l'interception des roquettes tirees a partir de la bande de Gaza et du front nord.