Des fois il faut savoir prendre la plume pour dire ce qui ne va pas, ou parlez d'un sujet dont personne ne parle, a peine ou pas comme il faut. Le terrorisme dans notre monde a la particularite de n'interesser que les gens concernes, de n'amener que des condamnations circonstanciees. Intolerable chez moi, acceptable chez les autres. Pourquoi ?

Il y a presque deux semaines la France a ete victime du terrorisme le plus immonde qui soit, celui qui frappe des "innocents" de la maniere la plus sauvage qui soit : a la kalachnikov, a l'arme de guerre comme disent certains, a l'explosif et pour la premiere fois a l'aide de terroristes suicidaires. C'est moche bien sur, et alors ?

Depuis ces attentats, l'Europe a arrete de respirer : etat d'urgence en France et en Belgique, Bruxelles est une zone de guerre depuis plusieurs jours, les transports en commun, les restaurants, les salles de spectacle et les grands magasins sont fermes. Arrestations de suspects, souvent innocents, mise en place de check-point, et cela sans parler des murs de securite installes partout pour stopper les migrants - moi ca me faire apres que le monde entier ait condamner Israel pour les memes choses. Prevention. Quelques terroristes introuvables seraient en liberte. Il y a plusieurs jours l'Allemagne s'est aussi arretee de respirer pour une alerte, dont on ne sait rien d'ailleurs.

C'est moche le terrorisme, mais ca a au moins le merite d'ouvrir les yeux des naifs sur la realite : le terrorisme existe, il est immonde, inhumain, il frappe des innocents, surtout des innocents, il faut le combattre, c'est la guerre. L'horreur !

Oyez braves gens, le terrorisme ne vient pas de naitre, il existe depuis longtemps - au Mali, en Ouganda, en Israel, au Yemen, a New York, en Tunisie, en Algerie, en Irak, en Afghanistan, en Turquie, partout ou les terroristes ont decide de frapper, et la liste n'est bien sur pas exaustive. Et qu'en est-il des chretiens assassines ? - seulement jusqu'alors les fous de D.ieu vous avaient juste oublies, bandes de veinards.

Alors ouvrez les yeux sur ce phenomene, le terrorisme islamiste n'a pas d'autre objectif que d'imposer la terreur - et s'il y a des morts c'est encore mieux, mais c'est juste optionnel. Desole braves gens, mais votre vie ne vaut rien, meme pas un regard en arriere, les islamistes se foutent completement de vos morts ou de vos vies, vous ne valez rien, mais alors rien du tout.

L'islamisme veut imposer un regime politico-religieux au monde, c'est une guerre sainte qui n'aura de fin qu'a la victoire finale de l'islam sur le reste du monde. L'islam ne supporte pas les autres, tous les infideles doivent devenir musulmans, mais plus purs que purs, meme les musulmans eux-memes - alors imaginez les chretiens et les juifs... Idem pour les autres religions et les athes.

Certains trouvent une justification au terrorisme. En ce qui concerne Israel, il parait qu'on leur a vole leurs terres. En fait c'est faux. Les musulmans ne sont tout simplement pas capables de passer l'eponge sur la marche du monde, son evolution et ses changements. Une terre qui fut musulmane doit le redevenir, de gre ou de force - et celle qui ne l'a pas encore ete doit le devenir. C'est la croisade du monde moderne, celle-la meme que les croises ont abandonne depuis longtemps, trop barbare et couteuse en vies humaines apparemment.

Mais l'islam en est la. Nous avons affaire a des putains de croises qui veulent liberer Jerusalem des infideles. Connerie.

Ce qui se passe en Israel, n'en deplaise a certains, c'est exactement ce qu'il se passe dans le reste du monde : l'islam doit conquerir le monde, imposer la charia partout, meme et surtout sur des terres non musulmanes. Mais cette guerre ne s'arrete pas a l'islam, ce dernier doit etre pur, stricte, immoral, inhumain, contre l'histoire et l'humanite, en tout cas contre l'humanisme, la liberte, les droits de l'homme, la democratie et le modernisme. Le refus a cet ordre du monde sera tue sauvagement, decapite, brule, tire a l'arme de guerre, dechiquete a coups de bombes, bref assassine comme on ne tue pas son chien.

Alors a ceux qui jugent le terrorisme en Israel, qui le considere comme justifie, je voudrais dire quelque chose. Le terrorisme en Israel a debute bien avant la creation de cet Etat. Il resulte de l'incapacite des musulmans a accepter des juifs sur une terre qui fut musulmane, meme si elle appartient a un autre peuple. Israel appartient bien sur depuis toujours aux juifs, ils n'ont d'ailleurs aucun autre pays - reflechissez un peu a ca et vous comprendrez qu ce n'est pas du tout une question de colonialisme. Ce terrorisme dure depuis bientot une centaine d'annees, il a fait des milliers de morts et de blesses, il est brutal et sauvage, encore plus qu'a Paris, mais tout le monde s'en fout parce que le monde est borgne et prefere trouver des excuses a des pauvres arabes plutot que de regarder la realite en face. Les israeliens sont des heros qui se battent depuis le debut pour survivre.

En Israel on est victimes du Hamas, du Jihad islamisque, de l'Autorite Palestinienne et de toutes les autres factions palestiniennes, du Hezbollah, de Daech, de l'Iran, mais aussi et surtout de l'indifference du monde qui finance toutes ces braves gens, comme vous l'etes apparemment - ce monde a meme decide depuis peu de marquer les produits fabriques en Judee-Samarie d'une sorte d'etoile jaune, monde trop con pour comprendre que plus que de penaliser les israeliens il met des milliers de palestiniens au chomage. Ce monde si illogique a meme depuis le debut epouse la cause arabe qui refuse aux juifs le fait d'avoir une terre, et encore plus de retrouver la sienne.

Ici, en Israel, les memes islamistes que chez vous font sauter des autobus, des restaurants, egorgent des femmes et des enfants, eventrent meme parfois des israeliens qui se sont trompes de route. Ici les islamistes tirent des roquettes sur des civils, poignardent des femmes et des enfants, et ceux qui ont un permis de conduire vont meme jusqu'a les ecraser avec leurs voitures, certains meme avec des camions et des tracteurs.

Les naifs penseront qu'il s'agit d'une guerre de terrirtoire... Je les invite a demander a tous ces terroristes islamistes si ce qui les interesse c'est un etat palestinien ou tout simplement la destruction d'Israel - nos islamistes vous donneront une reponse claire et nette, elle est ecrite partout depuis le debut : jeter les juifs a la mer. Demander leur meme, par la meme occasion, si c'est vraiment la visite de juifs et de chretiens sur le Mont du Temple qui a declenche la vague de terrorisme actuelle, qui a deja fait plus de 23 morts israeliens, sans compter les blesses. Et si la reponse est oui, alors demandez vous pourquoi le reste du monde permet a toutes les religions de visiter les lieux saints a travers le monde. J'aimerais bien voir les francais trucider les "infideles" qui osent se rendre a Notre Dame de Paris ou a Lourdes...

Les attentats en France et dans le reste du monde me font beaucoup de peine, mais permettez moi de garder l'oeil sec quand ici nos enfants meurent, vicitmes des memes terroristes que les votres, et que cela ne vous interpelle meme pas.

Bon appetit, bonne soiree et bonne nuit !

David Goldstein pour Haabir-haisraeli.