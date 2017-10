Avant l'ouverture du match en playoff pour la coupe d'Europe entre l'Irlande et la Bosnie, il a ete decide d'observer une minute de silence en hommage aux victimes des attentats terroristes qui ont eu lieu a Paris vendredi dernier. Une partie des supporters bosniens ont utilise cette minute de silence pour crier "Palestine, Palestine", et ainsi violer cet hommage.

Etonnant comment le Figaro.fr parle de cette affaire : "Malheureusement, cette minute de silence a été entachée par le comportement de quelques idiots, une minorité de supporteurs bosniens, qui ont décidé de crier pendant ce moment de recueillement. Selon L'Equipe, les Bosniens auraient crié le nom de pays en guerre et victimes d'attentats . Un comportement qui a fortement déplu aux spectateurs de la rencontre, Irlandais et Bosniens confondus, qui ont prié les perturbateurs de se taire et les ont même sifflé, pendant la minute de silence."

Le nom de pays en guerre et victime d'attentats... Il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas enttendre.