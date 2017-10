Un mois apres que Naor, adolescent israelien age de 13 ans, ait ete poignarde alors qu'il faisait du velo dans son quartier de Pisgat Zeev - a Jerusalem - et laisse sur la route dans un etat critique, il a recu hier un nouveau velo. "Naor revient a la vie normale", a ete ecrit sur la page Facebook de "Hadashot Hapisga".

Naor avait ete tres grievement blesse lors d'un attentat qui a eu lieu aux environs de la station de tramway de Pisgat Zeev, alors qu'il sortait d'une superette et montait sur son velo. Deux jours apres l'attentat la police avait diffuse des images de l'attentat au couteau, ou on voyait deux adolescents palestiniens ages de 13 et 15 ans, qui rodaient dans la rue avant de lui tomber dessus par surprise. Par la suite les jeunes terroristes avaient encore poignarde et grievement blesse un autre jeune israelien, age de 25 ans. Naor avait ete evacue dans un etat critique et hospitalise dans le service des soins intensifs puis dans le service de chirurgie de l'hopital Har Hatsofim.