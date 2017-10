Heroine du jour : la caporale A', incorporee dans les gardes-frontieres, a fait son alyah de france. Aujourd'hui elle fait face avec la realite du terrain et elle a neutralise les deux terroristes qui sont arrives au tsomet tapouah dans le but de faire un attentat au couteau. Le responsable du conseil regional de Samarie, Yossi Dagan, est arrive sur place et a raconte qu'elle lui a declare : "j'ai fait ce que j'avais a faire. C'est pour ca que j'ai fait mon alyah, pour defendre le pays". Dagan a ajoute : "aujourd'hui il a ete evite une grande catastrophe grace aux ressources des soldats et a cette heroine. J'appelle l'Etat d'Israel a apprendre des soldats de Tsahal comment combattre le terrorisme - avec courage et determination, en etant au contact jusqu'a la victoire".

Les deux terrorirstes sont arrives sur un scooter aux alentours de midi et ont ete touches par les balles de la caporale A'. Un des terroristes a ete tue et le deuxieme estime etre dans un etat critique. C'est la premiere fois depuis la vague de terreur que les terroristes se servent d'un scooter pour faire un attentat. Les deux terroristes qui sont arrives au tsomet tapouah roulaient a grande vitesse vers des gardes-frontieres qui se trouvaient a ce carrefour.

Les deux terroristes tenaient un couteau a la main et ont essaye de poignarder les soldats qui les avaient identifies. La caporale A' qui a vu ce qu'il etait en train de se passer a tire en direction des deux terroristes et les a touche. "J'ai compris que si j'hesitais une seconde le soldat qui etait a cote de moi allait mourir", a raconte A'.

A' a reconstitue la scene au commandant des gardes-frontieres en Judee-Samarie, le brigadier-chef Uzi Levy, et lui a declare : "nous sommes vigilants et nous nous entrainons exactement pour ces incidents la". L'ami qui fait partie de l'equipe de A' a ete legerement blesse et a ete soigne sur place.

Le brigadier chef Uzi Levy a fait les louanges de la reaction des soldats : "vous avez agi avec sang-froid, exactement comme on l'attend de vous. L'attention et la vigilance dont vous faites preuve lors de ces incidents prouvent que cela sauve des vies et que ce sont les facteurs principaux qui permettent de mettre fin rapidement et sans victimes a ce type d'attaques".

Le commandant des gardes-frontieres, Amos Yakov, s'est adresse aux soldats : "je suis fier de vous et de vos actions. Israel est honore par vos actes, de vous tous, de ce que vous faites pour defendre l'Etat d'Israel". A la caporale A' il s'est adresse personnellement : "Tu as agi parfaitement, une vraie combattante. Ta reaction rapide et professionnelle a sans aucun doute sauver des vies".

A' a fait son alyah seule, elle est arrivee de Paris il y a deux ans : "meme si je suis seule en Eretz et que ma famille est pour l'instant restee en France, c'est justement apres un tel incident que tu comprends l'importance et le pourquoi du besoin de tous de se mobiliser pour defendre le pays, nous n'avons pas d'autre pays. En tant qu'adolescente en France j'etais assise et je regardais les informations, je voyais ce qu'il se passait en Israel et j'ai tout de suite compris que j'allais faire un vrai service militaire en tant que combattante".

Traduit de l'hebreu par David Goldstein pour Haabir-haisraeli.