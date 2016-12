Apres le boycott des artistes et des universitaires voici arrive le boycott des chefs. Le mouvement BDS a lance une campagne qui appelle les chefs internationaux a ne pas se presenter a l'evenement "Round Tables" qui commencera dimanche a Tel Aviv : "sortir l'apartheid du menu".

"Round Tables" est un evenement culiniare important qui debutera dimanche a Tel Aviv. 26 chefs et restaurateurs connus dans le monde entier sont attendus a cet evenement. Pendant le mois de novembre ils cuisineront dans des restaurants reconnus de Tel Aviv.

BDS a appele a boycotter cet evenement sous le slogan "sortez l'apartheid du menu". En plus de cela BDS a lance un appel dans les reseaux sociaux a innonder de mails les chefs qui se rendent en Israel, et a en faire de meme sur Facebook et Twitter, dans le but de les convaincre de boycotter cet evenement qui est soutenu par le gouvernement israelien, la ville de Tel Aviv et des entreprises qui sont en activite dans les implantations.

BDS a envoye aux chefs une lettre signee par plus de 130 palestiniens, israeliens et activistes du mouvement. "Nous vous exhortons de reconsiderer votre implication dans cette initiative, qui est destinee a se servir d'une table gourmet afin de couvrir les actes d'Israel qui nie les droits des palestiniens", a-t-il ete ecrit a chacun des chefs. "S'il vous plait, annulez votre participation jusqu'a ce que tout un chacun ait une place autour de la table".

Les activistes du mouvement pretendent que cet evenement culinaire fait partie des relations publiques entretenues par le gouvernement. "Cette initiative d'amener des chefs internationaux n'a aucun gout au moment ou est exercee une repression violente contre les palestiniens qui manifestent pour leur liberte dans les territoires occupes et en Israel", a-t-il ete ecrit.

"Les declarations racistes des responsables israeliens contre les palestiniens sont arrivees a un niveau effrayant et sans precedent", a declare BDS, bien entendu sans s'exprimer sur les attentats au couteau qui innondent Israel et au cours desquels 11 israeliens ont ete assassines en un mois.

Dans cette lettre ouverte adressee aux chefs, le mouvement de boycott accuse Israel de commettre un massacre envers le peuple palestinien et du meurtre de 500 enfants dans la bande de Gaza. Un autre argument presente serait le traitement degradant reserve aux arabes israeliens, dont l'expulsion de leurs terres ferait partie de la purification ethnique exercee par Israel.

Une partie de l'equipe des chefs

"Pendant que vous voyagez vers Tel Aviv, sept millions de refugies palestiniens n'ont pas le droit de rentrer chez eux. Alors que l'evenement "Round Tables" est presente comme un dialogue culturel fructueux, economique et social, il n'est en fait qu'une tentative de blanchir les violations evidentes des droits des palestiniens, y compris le droit de manger. Nous vous appelons a vous servir de vos talents plutot que de blanchir les crimes d'Israel".

De la part des initiateurs du projet "Round Tables by American Express" il a ete declare : "ce projet aura lieu comme prevu. Tous les restaurateurs et les chefs invites sont en route pour Israel. Une partie d'entre-eux ont deja atterri en Eretz et ont commence leurs activites dans les restaurants hotes. Tous les chefs internationaux sont heureux de prendre partie a cette initiative et sont tres interesses de decouvrir la scene culinaire, et en plein developpement, de Tel Aviv et d'Israel".

Traduit de l'hebreu par David Goldstein pour Haabir-haisraeli.