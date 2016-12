En Israel il y a plus de 6 millions de juifs, mais en tout il y a dans le monde toujours moins de juifs qui vivants qu'en 1939. Ou ils vivent, combien ont fait leur Alyah et a quelle periode ? Voici les informations donnees par le bureau central des statistiques.

Le nombre de juifs dans le monde est toujours plus faible que celui d'avant la shoah. C'est ce qui ressort des informations publiees par le bureau central des statistiques dans sa publication annuelle. En 1939 il y avait 16,600,000 de juifs vivants dans le monde alors qu'a aujourd'hui ils ne sont que 14,310,000.

Selon ces informations il y avait en 1882 : 7,800,000 juifs dans le monde, dont 24,000 en Eretz Israel - c'est-a-dire que le pourcentage de juifs qui vivaient en Eretz, l'annee ou a commence la premiere vague d'Alyah, representait moins de 1%. En 1914, l'annee ou a eclate la premiere guerre mondiale, le nombre de juifs dans le monde etait arrive a 13,500,000, et 50,000 d'entre-eux vivaient en Eretz Israel.

En 1939, un peu avant la shoah, il y avait 16,600,000 juifs vivants dans le monde, et parmi eux 449,000 en Eretz Israel - c'est-a-dire environ 3%. En 1948 le nombre de juifs etait descendu a 11,500,000, dont 650,000 vivaient en Israel. C'est-a-dire que l'annee ou a ete cree l'Etat d'Israel 6% des juifs vivaient en Israel.

Pendant les 32 annees suivantes il y eu une montee moderee du nombre de juifs dans le monde et en 1980 le nombre atteint les 12,840,000, et parmi eux 3,283,000 juifs vivaient en Israel - c'est-a-dire qu'un juif sur quatre vivait en Israel. 30 ans sont encore passes et le nombre de juifs dans le monde est encore monte, de maniere toujours moderee, pour atteindre les 13,925,000, dont 5,803,000 vivaient en Israel. Cette annee la 42% des juifs vivaient donc en Israel.

Selon les donnees validees pour debut 2015, il ressort que dans le monde vivent 14,310,000 juifs, que 6,219,000 d'entre-eux vivent en Israel - c'est-a-dire que 43% des juifs dans le monde vivent en Israel.

Concretement, le nombre de juifs dans le monde diminue graduellement suite a l'Alyah et l'assimilation. En 1975, par exemple, vivaient dans le monde 9,781,000 juifs, en dehors de ceux qui vivaient deja en Israel, et le nombre de juifs vivant en dehors d'Israel a ce jour est de 8,100,000 - c'est-a-dire que pendant que la population juive israelienne a plus que double, la population juive dans le reste du monde a baisse d'environ 20%.

Et ou vivent les juifs dans le monde ? Selon les donnees du bureau central des statistiques, aux Etats-Unis vivent 5,700,000 juifs, en France 467,000, au Canada 386,000, en Angleterre 290,000, en Russie 183,000, en Argentine 181,000, en Allemagne 118,000 et en Australie 113,000.

La parution annuelle du bureau central des statistiques parle encore du nombre de olim hadashim. En 2014, 24,112 juifs ont fait leur Alyah, et il s'agit du nombre le plus eleve depuis 2003. En tout, depuis la creation de l'Etat d'Israel 3,149,728 juifs ont fait leur Alyah.

Le rythme le plus eleve de l'Alyah, l'air de rien, a ete pendant les premieres annees apres la creation de l'Etat d'Israel. Jusqu'a 1951, 687,624 juifs ont fait leur Alyah, presque la moitie d'entre-eux venaient d'Europe. Entre 1952 et 1954 il y a eu une baisse dramatique du nombre de olim, et ne sont arrives en Israel que 54,627 olim. La vague d'Alyah s'est renforceee entre 1955 et 1957, alors arriverent en Eretz 166,492 ames, la plupart d'entre-eux venant d'Afrique du Nord. Meme entre 1961 et 1964 l'Alyah la plus importante arriva d'Afrique du Nord.

Entre 1985 et 1989 il fut enregistre une Alyah plutot basse avec seulement 70,196 olim, la plupart venant d'Europe. Mais apres la chute de l'URSS et du rideau de fer l'Alyah connue une augmentation importante. Entre 1990 et 1994, 609,322 olim arriverent en Israel, et entre 1995 et 1999 s'y ajouterent 346,997 autres. Pendant les annees qui ont suivi l'Alyah s'est considerablement reduite, jusqu'a ce qu'en 2014 elle connue une augmentation de 50%.

Des donnees du bureau central des statistiques il ressort encore que l'annee ou il y a eu le plus d'olim hadashim fut en 1949 - alors arriverent dans le jeune Etat 239,954 olim. L'annee la plus mauvaise pour l'Alyah fut 1986 avec seulement 9,505 olim - en fait, ce fut la seule annee dans l'histoire d'Israel qu'arriverent moins de 10,000 olim.

Meme l'age des olim hadashim a augmente avec les annees. De 1948 et jusqu'en 1960 environ 30% des olim hadashim etait ages de moins de 14 ans. En 2014 seuls 16% des olim avaient moins de 14 ans. Inversement, durant les 12 premieres annees de l'Etat d'Israel, environ 4% des olim etaient ages de plus de 65 ans alors que la situation actuelle est d'environ 18% d'olim a l'age de la retraite. Il ressort encore de ces donnees qu'il y a plus de femmes qui ont fait leur Alyah que d'hommes. Depuis 1948 : 1,630,048 femmes ont fait leur Alyah pour 1,519,677 hommes.

Traduit de l'hebreu par David Goldstein pour Haabir-haisraeli.