De celui dont vient "Attaque, fait des attentats" arrive aussi "Expulser les sionistes" : le nouveau clip de propagande du Hamas appelle en hebreu a "eliminer les sionistes par le feu, le sabre et les roquettes", sur fond d'images des derniers affrontements, des attentats terroristes a Jerusalem et en Judee-Samarie, et des tirs de roquettes sur Israel. En marge de ce clip il est ecrit "l'intifada a eclate", et il fait apparemment partie de la propagande du Hamas pour appeler a la 3eme intifada. Le clip est en fait une version cover de la chanson d'Eyal Golan "Mi shema'amin lo mefahed", et voici le clip :

Apres "Attaque, fait des attentats" voici le nouveau "tube" de la propagade du Hamas, le cover de "Mi shema'amin lo mefahed" (celui qui croit n'a pas peur), le tube d'Eyal Golan. Sur fond d'images d'attentats et l'annonce que "l'intifada a eclate", il y a l'appel en hebreu : "et le plus important et le plus important c'est d'expulser les sionistes de partout". Nasrallah : Netanyahou est trouble, l'intifada est la.

Et il n'y a pas que le Hamas qui essaie de mobiliser les "artistes", le secretaire general du Hezbollah, Hassan Nasrallah, qui a fait un discours hier au Liban, a declare que la Judee-Samarie se trouve au debut de la 3eme intifada. Nasrallah, dont les propos ont ete publies ce matin dans le journal "Al-Akhbar", a declare que l'Arabie saoudite a pendant des annees finance le terrorisme dans les pays de la region, mais il a aussi precise "que ce pays ne devait pas oublier que son ennemi c'est Israel". Selon lui, "nous devons nous mefier de l'ennemi et etre toujours prets. Le premier ministre d'Israel, Benyamin Netanyahou, se trouve aujourd'hui dans un etat de confusion, et la cisjordanie se trouve au debut de la 3eme intifada".

Les paroles de la chanson du Hamas :

"Et le plus important et le plus important c'est d'expulser les juifs de partout

et le plus important et le plus important c'est de les expulser immediatement

Partout et a chaque moment

l'ennemi, du plus petit au plus grand,

a des jours sombres devant lui et plus encore

jusqu'a ce que le plus fort d'entre-eux se brise.

La vengeance de Dieu aura lieu

contre les sionistes voleurs et pecheurs

sur eux va s'abattre une grosse catastrophe

les soldats du Kassam mais aussi les anges du ciel.

Le voleur agresseur sait que c'est son destin

meme si ses jours se prolongent cela lui arrivera.

Nous sommes les soldats de Dieu

nous avons ete envoyes pour eliminer les sionistes

la langue avec laquelle nous allons leur parler

par le feu, le sabre et les roquettes.

Les sionistes sont des soldats

nous allons les surprendre

mais aussi les choquer

jusqu'a ce que le dernier d'entre-eux disparaisse.

Ils ne recevront pas notre terre en cadeau

la mort est permise et l'autorisation est donnee

c'est un grand commandement de purifier la terre des sionistes".

Traduit de l'hebreu par David Goldstein pour Haabir-haisraeli.