Purification ethnique, politique d'apartheid, meurtres d'enfants premedites : le mouvement de boycott BDS diffuse des rumeurs sans fondements sur Israel. . Voici quelqu'unes des plus repandues et les reponses concretes qui pourront vous aider vous aussi a lutter contre l'incitation a la haine.

Le mensonge : "le sionisme est un mouvement colonisateur. Vous avez colonise une terre qui n'etait pas la votre"

La verite : le sionisme est un mouvement de liberation nationale, un mouvement comme il en a ete cree de nombreux au 19eme et 20eme siecles. Le sionisme n'a pas colonise : de nombreux juifs qui etaient persecutes, principalement dans l'est de l'Europe et dans les pays arabes, ont commence a arriver en Eretz Israel. Alors il n'y avait pas d'entite appelee "Palestine". C'etait a l'epoque un morceau de terre tres peu peuple et sous le controle de l'empire ottoman. Herzl s'est adresse au sultan turc, et a d'autres personnes, afin d'obtenir leur approbation et l'attribution de cette bande de terre aux juifs. Cette approbation n'a ete accordee qu'en 1917, avec la declaration Balfour sur le "foyer national juif", qui a ete validee par La Societe des Nations en 1922. Jusqu'a la creation de l'Etat d'Israel en 1948 aucun arabe n'a ete expulse de sa terre, et chaque parcelle de terre sur laquelle les juifs se sont installes a ete achetee avec du bon argent.

Le mensonge : "vous avez expulse des millions de palestiniens de leur terre. Il s'agit d'une purification ethnique"

La verite : pendant la premiere moitie du 20eme siecle il y a eu des vagues exceptionnelles d'echange de population afin de creer des Etats-Nations. Environ 60 millions de personnes ont ete arrachees de leur terre. En 1947 l'ONU a decide de la creation de deux Etats entre la mer mediterranee et le Jourdain - un Etat juif et un autre arabe. Les juifs ont accepte cette proposition, les arabes l'ont refuse et ont declare une guerre d'extermination. De nombreux arabes se sont enfuis a cause de la guerre annoncee, et un peu moins ont ete expulses suite a l'invasion des pays arabes sur l'Etat fraichement cree. Environ 711000 arabes sont devenus des refugies. En consequence de cet affrontement environ 850000 juifs ont ete forces de quitter les pays arabes ou ils vivaient. Nombreux ont ete ceux qui ont ete expulses et destitues de leurs biens. Parmi les dizaines de millions de prsonnes qui sont devenus des refugies pendant la meme periode il n'y a que les palestiniens qui sont restes des refugies, et cela suite a la decision deliberee des pays arabes d'enterrer ainsi leur situation.

Le mensonge : "Israel mene une politique d'apartheid dans les territoires occupes"

La verite : Israel s'est completement retiree de la bande de Gaza, et la majorite des arabes de Judee-Samarie se trouvent sous le controle de l'Autorite Palestinienne, en ce qui concerne la majorite des domaines concernant leur vie. Les palestiniens se trouvant de l'autre partie de la ligne verte ne sont pas citoyens israeliens parce qu'ils aspirent a un Etat palestinien, et Israel n'a pas annexe la Judee-Smarie. Ces dernieres decennies Israel a accepte, encore et encore, une solution a deux Etats pour deux peuples. Arafat a rejete la proposition de Bill Clinton, et Mahmoud Abbas (Abu Mazen) a rejete une solution similaire faite par Ehud Olmert. Le jour ou la direction palestinienne acceptera les principes de deux Etats pour deux peuples , un accord de paix sera a portee de main.

Le mensonge : "Tsahal arrete des palestiniens afin d'instaurer un pouvoir de terreur en Judee-Samarie"

La verite : l'armee israelienne n'arrete que, et seulement, des palestiniens soupconnes d'activites hostiles. La lutte contre le terrorisme n'est pas la lutte d'Israel, mais c'est une lutte complexe qui concerne tous les pays du monde libre, et une partie des pays arabes. Meme l'Autorite Palestinienne, sous la direction de Mahmoud Abbas, lutte contre le terrorisme. Grace aux actions d'Israel et de l'AP, mais aussi grace a la creation de la barriere de securite, le niveau de terreur et de violence a baisse. Toute lutte contre le terrorisme, quelle soit menee par n'importe quel pays, peut porter atteinte a des innocents. Il n'existe aucun pays infaillible.

Le mensonge : "Israel a assassine des milliers d'enfants palestiniens a Gaza"

La verite : Israel lutte contre le Hamas, qui est reconnu par les pays du monde libre - y compris l'Union europenne - comme etant une organisation terroriste. La verite est que le Hamas appelle a l'extermination des juifs, et que dans les programmes du Hamas, y compris ceux pour les enfants, il y a des incitations a la haine et de l'antisemitisme evident. Le Hamas a utilise brutalement les enfants pour construire les tunnels terroristes, il se sert de enfants comme de boucliers humains et tire des roquettes a partir d'ecoles et de zones habitees. Au contraire du Hamas, qui tire dans l'intention de toucher des civils, Israel met en oeuvre plus de moyens que n'importe autre armee du monde afin d'eviter de toucher des innocents. Mais l'utilisation cynique faite par le Hamas de civils et d'enfants a fait et continue malheureusement de faire des victimes innocentes. La culpabilite revient a ceux qui soutiennent le terrorisme, pas a celui qui lutte contre le terrorisme.

Le mensonge : "Israel etouffe Gaza par un blocus injustifie"

La verite : Israel a evacue la bande de Gaza depuis une decennie afin de permettre aux habitants de cette region de se developper, de prosperer et de vivre sous un regime independant. Le Hamas a prefere le chemin de la violence et du terrorisme. Dix ans apres le desengagement, la plupart des territoires evacues par Israel servent de zones d'entrainement pour les organisations terroristes. Apres le succes du Hamas aux elections de 2006 face a l'Autorite Palestinienne le quartet (l'Union europeenne, l'ONU, les Etats-Unis et la Russie) lui a impose des regles pour etre reconnu et obtenir une collaboration : la reconnaissance des accords precedents et la fin de la violence - le Hamas a rejete ces conditions. La violence, le terrorisme et les tirs de roquettes sur Israel n'ont pas eu lieu a cause du blocus, au contraire : le blocus a ete decide a cause de la violence, du terrorisme et des tirs de roquettes. Le jour ou le Hamas acceptera les conditions de la communaute internationale il n'y aura plus besoin de blocus.

Le mensonge : "Israel ne permet pas a l'Autorite Palestinienne de gerer la population palestinienne dans les territoires"

La verite : la majorite des palestiniens qui sont sous la juridiction de l'AP ne voient pas un seul soldat israelien et ne sont pas sous le controle d'Israel. Pratiquement tous les check-point qui existaient par le passe en Judee-Samarie ont ete supprimes. Cela a ete fait apres la baisse du niveau de terreur. Dans la majorite des secteurs de leur vie les palestiniens sont independants, sans aucune intervention israelienne. Mais jusqu'a ce qu'une solution soit trouvee Israel garde le controle de la securite, car sans cela il y a une forte chance que le terrorisme et le Hamas prennent le controle, comme cela s'est passe a Gaza. Si cela se passait l'AP elle-meme serait en danger. Ce n'est pas une situation ideale, mais en prennant en compte la montee de la vague islamiste dans les pays voisins, la situation des palestiniens est bien meilleure qu'ailleurs.

Le mensonge : "les palestiniens veulent la paix avec Israel , mais Israel ne veut pas vivre en paix avec eux"

La verite : les arabes ont dit "non" a la proposition de partage de la commission Peel en 1937. Ils ont aussi dit "non" a la proposition de partage de l'ONU en 1947. Les accords d'Oslo des annees 90 etaient censes amener a une solution. A la place de cela ils ont amene une vague de terrorisme. Apres la conference de Camp-David, pendant l'ete 2000, le president Clinton a propose aux deux parties des parametres de solution pour la paix : deux Etats pour deux peuples, comprenant le partage de Jerusalem, le retrait de plus de 90% des territoires de Judee-Samarie et de toute la bande de Gaza, ainsi qu'une aide pour rehabiliter les refugies grace a un fond international. Israel a decide d'accepter cette proposition. Arafat a refuse et a declenche la 2eme intifada qui a amene a la mort de milliers de palestiniens et de plus de mille israeliens. En 2005 Israel a evacue toute la bande de Gaza, jusqu'au dernier centimetre. Depuis il a ete tire vers Israel presque 20000 roquettes a partir de la bande de Gaza.

Le mensonge : "Israel doit respecter 'le droit au retour' des palestiniens conformement a la loi internationale"

La verite : des dizaines de millions de personnes qui sont devenus des refugies apres les guerres mondiales n'ont pas eu droit a ce 'droit au retour', parce qu'un droit de ce genre aurait amene a un chaos international. Meme au niveau de la loi internationale un tel droit n'existe pas. Les plaintes et les petitions qui ont ete presentees par les refugies de l'Europe centrale apres la 2eme guerre mondiale, ainsi que par les refugies de Chypre, ont ete rejetees jusqu'au bout. Le retour en masse des refugies la ou ont vecu leurs ancetres reviendrait a la destruction de l'Etat d'Israel. Le jour ou les palestiniens accepteront les principes de deux Etats pour deux peuples et arreteront de vouloir la destruction de l'Etat d'Israel par le biais d'un retour en masse, alors il y aura une chance bien plus grande d'obtenir un accord de paix.

Le mensonge : "la prennite des implantations prouve qu'Israel ne veut pas la paix"

La verite : les implantations se trouvent au centre des discussions aupres du public israelien. Leur critique, il faut le preciser, ne fait pas partie de la diabolisation, et les propostions de paix mettent en evidence que ces implantations ne sont pas un obstacle a la paix. Israel a evacue des milliers de personnes installees dans la bande de Gaza. Dans chaque future solution il restera toujours des personnes dans les implantations, qui dans le fond n'occupent que 5% des territoires disputes. La solution concernant la minorite qui se trouvent en dehors de ces blocs est un sujet de discution entre les deux parties. Il est fort possible qu'ils resteront sur place. Tout comme il il y a une minorite arabe en Israel, il y aura une minorite juive dans une eventuel Etat palestinien. Mais il se peut aussi qu'il y aura une autre solution.

Le mensonge : "Israel commet un genocide contre les palestiniens"

La verite : entre 1967 et 2015 ont ete tues entre 11 et 12000 palestiniens. La majorite absolue de ces derniers etaient impliques dans des activites hostiles. En comparaison a la population cela represente moins de la moyenne des personnes mortes dans des accidents de la circulation. Il est possible de nommer cela de differentes facons, mais ce n'est pas un genocide et cela ne s'en rapproche meme pas. L'accusation de genocide est un des plus gros mensonge de la propagande anti-israelienne. Contrairement aux organisations terroristes qui s'attaquent aux civils de maniere deliberee (que ce soit par le biais de tirs de roquettes ou d'attentats suicides au coeur de la population civile), Israel fait tous les efforts possibles afin de ne pas toucher les civils innocents.

Le mensonge : "Israel est l'ennemi numero 1 des musulmans et la source de tous les conflits du Proche-Orient"

La verite : Israel n'est pas l'ennemi du monde musulman et elle entretient des rapports normaux, y compris des accords de paix, avec des pays ayant une large population musulmane. L'ennemi numero 1 des musulmans est le jihad mondial, qui tue principalement des musulmans - au Nigeria, en Somalie, en Afghanistan, au Yemen, en Irak, en Lybie, en Syrie,... Israel n'a aucun rapport avec ce festival sanguinaire. De nombreux musulmans reconnaissent que leur probleme est le jihad, qui assassine et tue par le biais du terrorisme, et que cela n'a aucun rapport avec Israel.

Le mensonge : "il n'y a que le boycott universitaire et des consommateurs qui amenera a une amelioration de la situation des palestiniens et a un accord de paix"

La verite : les donnees objectives montrent que la situation des palestiniens s'est particulierement ameliore sous le pouvoir israelien. Par exemple, en 1967 il n'y avait aucune institution universitaire dans la bande de Gaza et en Judee-Samarie. Depuis l'arrivee des israeliens, et grace a leur participation, il a ete cree des dizaines d'etablissements d'enseignement superieur. Il faut respecter la volonte des palestiniens qui veulent leur independance, mais il faut aussi comprendre que l'exigence principale d'un mouvement de boycott n'amenera pas a la fin de "l'occupation", ni a une solution de "deux Etats pour deux peuples" - ni au "droit au retour" (autrement dit la destruction de l'Etat d'Israel). Les responsables du mouvement de boycott, comme Omar Barghouti et Ali Abu Nimah, declarent que c'est leur objectif. Pour cette raison le boycott est l'ennemi numero 1 d'une solution de paix base sur deux Etats pour deux peuples. Il ne fait que gonfler les illusions d'un retour, et ainsi perennise le conflit.

Traduit de l'hebreu par David Goldstein pour Haabir-haisraeli.