En reponse a la lettre ecrite par Roger Waters a Jon Bon Jovi, dans laquelle il le poussait a annuler son concert en Israel, le presentateur americain de radio, Howard Stern, a decide d'ouvrir sa bouche et d'attaquer l'ancien Pink Floyd. "Ou veux-tu envoyer les juifs, de retour dans les camps d'extermination ? Ou alors peut-etre veux t-il qu'ils vivent sur la face cachee de la Lune (Dark Side Of The Moon)", a-t-il declare dans son emission.

Stern a encore ajoute : "les palestiniens peuvent vivre en Egypte ou en Arabie saoudite mais devine quoi ? Meme ces pays la ne veulent pas d'eux. Ils veulent ce petit morceau de terre qu'ont les juifs, et cela rend fou Roger Waters, il n'est tout simplement pas capable de faire face a ca. Il ecrit dans ses lettres a Bon Jovi 'ne vas pas la-bas, c'est un endroit terrible'. Ou tu veux que les juifs aillent, Roger ? Tu veux qu'ils retournent directement dans les camps d'extermination ? Qu'est-ce que tu veux au juste, idiot".

"Qu'est-ce qu'a Roger Waters a s'en prendre comme ca aux juifs ?", a continue Stern, "Qu'est-ce qui le derange tant que ca en Israel ? Il y a tellement de pays dans ce monde qui ont ete crees la ou il y avait une autre population. Peut-etre qu'il voudrait que les juifs vivent sur la face cachee de la Lune (Dark Side Of The Moon) ? C'est quoi son histoire ?"

Par la suite Howard Stern s'est adresse a Waters et lui a dit : "comme toi qui a le droit de parler, j'ai aussi le droit de te dire que tu n'es qu'une merde. Tu dois te consacrer a tes rapports avec les autres membres de Pink Floyd, et ne pas te preoccuper de tes obsessions envers Israel. Pourquoi il ne s'occuperait pas de ses rapports avec sa femme ? J'ai lu ces derniers temps qu'ils se sont separes. Non, au lieu de ca il s'occupe d'Israel et de Bon Jovi".

Traduit de l'hebreu par David Goldstein pour Haabir-haisraeli.